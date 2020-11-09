Руководитель ВОЗ признался в выходе пандемии за рамки «просто чрезвычайной ситуации»

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о выходе пандемии за рамки «просто чрезвычайной ситуации». Обстановка с коронавирусом мешает борьбе с другими болезнями - желтой лихорадкой в Габоне и корью в Мексике.

Об этом сказал руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — приводит слова главы организации ТАСС.

Ранее в ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии уже сейчас. В организации отмечали, что способность быстро действовать в условиях распространения коронавируса показали страны с прочной инфраструктурой здравоохранения.