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ВОЗ призвала страны готовиться к новой пандемии уже сейчас

Лилия Караева
6 ноября, 2020 10:34
1 мин
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Человечеству необходимо заняться подготовкой к новой пандемии уже сейчас. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации отметили, что за последний год «действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2» смогли только страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения. В связи с этим в ВОЗ рекомендовали мировому сообществу «готовиться к новой пандемии уже сейчас».

На 73-й ассамблее, которая пройдет с 9 по 14 ноября, планируется принять резолюцию «Об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении». В ней содержится призыв к странам отдать приоритет улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям. Организация отмечает важность вознаграждения и подготовки медперсонала.

ВОЗ считает важным обеспечить, «чтобы все страны были лучше оснащены для выявления и реагирования на COVID-19 и другие опасные инфекционные заболевания». Речь, в частности, идет о борьбе с «забытыми» тропическими болезнями и другими, пишет ТАСС.

Ранее в ВОЗ заявили, что в ближайшее время пандемия коронавируса не закончится.

темы
ВОЗ
пандемия
подготовка
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