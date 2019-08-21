Рубль, милый рубль, что с тобой не так?

Август 2019 года оправдал свою репутацию месяца катастроф – один только первый ядерный инцидент в стране со времен Чернобыля чего стоит! Не избежал черной магии и простой российский рубль…

Снова 67

Курс российского рубля по отношению к мере всех современных вещей, американскому доллару, 20 августа достиг своего минимума с января – в 10:30 по московскому времени за один доллар давали 67,00 руб. В последний раз эту сомнительную отметку рубль брал на новогодних праздниках, восемь месяцев назад. А вполне близкие и достижимые 70 руб./$ с марта 2016-го и вовсе были зафиксированы лишь единожды. И хотя к концу торгов 20 августа рубль отыграл 39 своих копеек, мы не погрешим против истины, если скажем: рубль сейчас в очень сложной ситуации.

Можно говорить о долговременной мягкой девальвации нашей валюты. Эффекта низкой базы больше нет: запас прочности, обеспеченный тяжелой рецессией 2015 года, отыгран, и пора спускаться уровнем ниже, к историческим рекордам.

При этом нельзя сказать, что подорожание доллара обусловлено снижением стоимости нефти. Нефтяные котировки болтаются туда-сюда гораздо сильнее, чем валютные курсы. Да, в августе Brent (к которой привязана стоимость нашей Urals) впервые с начала года стоит менее 60 долларов за баррель, но сильно выше она тоже не поднималась. К тому же конкретно в России стоимость нефти вообще не отражается на экономике, поскольку все доходы от цен выше 40,8 доллара аккумулируются в Фонде национального благосостояния.

Так или иначе, за два месяца рубль «похудел» на 8%. Плохо это или хорошо?

Казус Трампа

Общее место макроэкономики для колледжа: странам-экспортерам выгодна дешевая внутренняя валюта, импортерам – дорогая. Но не все так просто. Посмотрите, как мечется Дональд Трамп, когда Китай, крупнейший экспортер, девальвирует свой юань относительно доллара Соединенных Штатов, крупнейшего импортера. Казалось бы, полная гармония: печатай доллары да покупай дешевые китайские товары. Есть подозрение, что нынешние экономические власти России так и поступили бы.

Но Трамп умнее Кудрина. Он понимает, что если долго покупать китайские товары и ничего не делать самому (а зачем? к моменту избрания Дональда невозможно было найти американский флаг, сшитый в Америке – дешевле заказать у дядюшки Ляо), то надуется экономический пузырь, который в один прекрасный момент лопнет.

Потому что доллар обеспечен главным образом военной мощью США, и как только будет достигнут паритет с Китаем и, скажем честно, подконтрольной тому Россией, ловушка захлопнется. Свое производство уже не восстановить, а цены растут, растут, и расплачиваться уже приходится не зелеными фантиками, а твердыми юанями.

А значит, нынешний дешевый юань – это и есть вход в мышеловку. Поэтому надо не пользоваться возможностью скупать пластиковые бусы с электронной начинкой по дешевке, а наоборот, предельно затруднять импорт из Китая и из последних сил развивать собственное производство, собственный экспорт.

Для чего нужен не дорогой, а дешевый доллар. Вот и воюет президент с Федеральной резервной системой, которая принадлежит не государству, а консорциуму крупнейших банков. Требует снижения ключевой ставки, а с ней и валютного курса. Первый американский президент, воюющий против доллара. Жизнь заставила.

Ответ Набиуллиной

Переведем взор на многострадальную Россию. Наш Центробанк тоже формально независим от правительства, но одновременно входит в его структуру – это такая квантовая организационная структура, простому смертному недоступная. И глава Центробанка Эльвира Набиуллина раз за разом произносит заветную фразу: «Для простого человека важен не курс рубля, а уровень инфляции» (тревожной зимой 2015-16 гг. «Русская планета» уже разбирала это высказывание). Мы, честно говоря, сильно сомневаемся, что очаровательная татарочка из Башкирии отдыхает в России и питается русскими продуктами, но она и не является простым человеком. Говорят, при выпуске из школы ей незаслуженно не дали золотую медаль и она поклялась отомстить всей стране за это. Отомстила, но вошла во вкус и не может остановиться.

Так вот, на деле высокая инфляция, которую якобы обуздывает Центробанк (без особого успеха и с немалой помощью Росстата), на самом деле менее опасна, чем проседание национальной валюты. Бог с ними, с ценами на смартфоны и ноутбуки, переживем и со старенькими, но мы очень сильно зависим от двух других видов импорта – продовольственного и рекреационного.

Россия так и не справилась с импортозамещением по питанию, медведевское эмбарго помогло скорее Аргентине и Новой Зеландии, чем Алтаю и Ставрополью. А природные условия нашей страны и природная гнусность властителей ее побережий делают отдых в Турции и Тунисе дешевле и милее, чем в Крыму и на Кавказе. К тому же мы не производим достаточно одежды, отделочных материалов для своего жилья, компонентов для как бы своего машиностроения – и все это прямо влияет на уровень нашей жизни.

Что до инфляции, то она не так страшна, хотя, бесспорно, неприятна. Высокая инфляция при опережающем росте доходов – сценарий, характерный для «семи тучных годов» 2001-2007, на которые вроде бы никто не жаловался и которые до сих пор оставляют минимальный кредит доверия действующей власти. К слову, поддержание устойчивости национальной валюты записано и в Конституции как главная задача Центробанка, но на Руси испокон веков важно не право, а правоприменение (см. «дышло»).

Qui bono?

Кому же нужна нынешняя девальвация? Известны и имена, и названия: «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Газпромнефть», сибирские браконьеры. Те, кто платит своим низовым работникам по 15-40 тысяч рублей и селит их в вагончиках, чтобы потом судиться с «Форбсом» за указание своих доходов. Те, кто держит счета в английских или китайских банках и ждет хоть каких-то изменений курса, чтобы рубли для исполнителей стоили дешевле.

Никаких объективных оснований для снижения курса рубля нет, наоборот, он очень сильно недооценен; по «индексу бигмака» доллар не должен быть дороже 22 рублей. Но организованная группа Центробанка и Минфина по предварительному сговору продолжает конвертировать все доходы в «твердую валюту», порождая избыточное предложение рублей на рынке и повышая стоимость долларов, евро, фунтов и юаней.

Финансовая монополия работает на монополии сырьевые. Интересы граждан при этом учитываются ровно в том размере, который необходим для предотвращения русского бунта. Рубль будет стоить столько, сколько это нужно экспортерам, на голубом глазу уверяющим нас, что они обеспечивают всю Россию.

И когда цены на новозеландское молоко с аргентинской свининой вновь вырастут, вы будете знать, кто на этом нажился.