Новый «индекс бигмака»: Почему недооценивают рубль?

Обменные курсы валют – странная сущность, наглядно символизирующая рыночные отношения, но никак не отражающая человеческую жизнь. Российский рубль, капризное дитя углеводородов и агрокомплекса, проигрывает в виртуальной гонке даже гривне, но справедливо ли это?

Суть индекса

Очередной «индекс бигмака» опубликован британским журналом The Economist. Этот рейтинг давно уже перестал быть шутливым, ибо попытка сравнить валюты не по их биржевой, спекулятивной стоимости, а по реальной покупательной способности становится все актуальнее в период большого противостояния, деглобализации, атомизации мировой экономики.

В самом деле, бигмак – это пшеничная булочка, кунжут, говядина, сыр, овощи (салат, лук, огурцы), соль, а также соус, сам по себе состоящий из десятков ингредиентов, от яичных желтков до альгината пропиленгликоля. Таким образом, если предположить, что все эти составляющие производятся в той же стране, где продается бигмак, по их стоимости можно составить весьма верное представление об истинных возможностях местной валюты. Не о том, сколько она стоит в обменнике, а о ее силе или слабости в реальной повседневной жизни, где самым главным, жизненно важным компонентом является пища

Понятно, что далеко не всегда и не все ингредиенты, особенно соус, готовятся в стране продажи бигмака, но в целом индекс дает интересную и местами верную картину.

От Швейцарии до России

Сравнение валют трех десятков стран, в которых присутствует сеть McDonald’s, привела аналитиков к выводу, что самой переоцененной валютой является швейцарский франк, на втором месте доллар США, среди других «олигархов» – шведская крона, канадский доллар, норвежская крона, израильский шекель. Интересно, что еще совсем недавно кроны по индексу бигмака оценивались выше доллара, но действия ФРС США, направленные на укрепление доллара в пику Дональду Трампу, выдвинули американскую валюту на второе место.

Последнее место, то есть титул самой недооцененной валюты, завоевал российский рубль. Согласно индексу, рубль стоит на 64,5% дешевле, чем должен был бы – то есть практически в три раза. Даже украинская гривна и рэнд ЮАР не настолько оскорблены и унижены, как наш родной деревянный

Правда, особого доверия к конкретным цифрам The Economist нет. Полгода назад англичане просто облажались, сообщив, что бигмак стоит в России 110 рублей; на самом деле на тот момент его розничная цена колебалась от 130 до 156 рублей. Сейчас они подняли стоимость бигмака до 130 рублей, но сам он стоит уже как минимум 135. Перед нами типичная халатность невидимых миру студентов, которым поручили сбор базовой информации. И хотя ошибка не столь значительна, можно предположить, что и по другим валютам допущены подобные небрежности. Выглядит это странно – все-таки перед нами не какой-то сложный отчет с сотнями параметров, а элементарные 30-35 звонков в рестораны разных стран.

Но так или иначе, масштаб проблемы понятен. Стоимость рубля действительно сильно занижена против реальной. Но только когда речь идет о еде.

Анатомия стоимости валют

Биржевая стоимость рубля состоит из многих составляющих. Помимо собственно покупательной способности это, к примеру:

а) шансы быстрого укрепления или риски девальвации;

б) реальная обеспеченность принадлежащими государству активами;

в) кредитная стоимость, зависящая от ключевой ставки Центробанка;

г) политическая обстановка в стране, ее стабильность или волатильность;

д) защищенность инвестиций в экономику страны;

е) уровень инфляции;

ж) объемы промышленного и сельскохозяйственного производства;

з) ….. еще десятки временных и постоянных факторов.

И вот интересно получается. По многим параметрам рубль выглядит хорошо. У нас стабильная политическая система, высокая ставка Центробанка, солидные запасы золота и природных ресурсов, инфляция притормаживает. Даже система санкций после шока 2014 года почти не влияла на рубль. 12 июля 2019 года Конгресс США, правда, одобрил запрет покупки инструментов российского внешнего долга, но исследование The Economist было проведено до этого. Да и долговые обязательства пока составляют небольшую часть российской бюджетной системы – не сравнить с США

Кстати, автор всячески поддерживает новый вид санкций, потому что российский Минфин повадился в последние месяцы без всякой видимой причины занимать на внешнем рынке крупные суммы под крупные проценты.

Почему же рубль так дешев?

У этого есть четыре основные причины:

Бизнес-атмосфера у нас по-прежнему хреновая, как бы мы ни поднимались в рейтинге Doing Business. На мелком уровне можно работать хорошо и успешно, но как только ты стал заметен хотя бы на уровне муниципального образования, к тебе наверняка проявят нездоровый интерес администрация и силовики, примеров тьма. Бесперебойно работает культура отжима и на уровне крупнейших корпораций.

Все-таки риски новых, более серьезных санкций. В самом деле, стоит Вашингтону нанести прямой удар по экспорту российских углеводородов, как выяснится, что ответить нам решительно нечем, равно как и залатать бюджетные дыры от потери главного источника доходов. Понятно, что, скажем, Китай эти санкции проигнорирует, но покупать будет, как у Ирана, – с существенным дисконтом от рыночной цены. Рубль рухнет, вложения в нашу валюту обесценятся.

Слабость собственного промышленного производства, вся сколько-нибудь сложная техника импортируется, да что там – самые простые товары дешевле и безопаснее производить на китайских, а не, скажем, кемеровских мощностях.

Действия самих сырьевиков, кровно заинтересованных в слабом рубле. Зарплату и налоги они платят в рублях, другие издержки несут в основном в них же, а прибыль предпочитают долларовую (недаром так воюют против печальной необходимости продавать бензин внутри страны, да еще и по фиксированным до недавнего времени ценам). Именно в интересах этих корпораций, имеющих решающее влияние на правительство, Минфин закупает иностранную валюту в промышленных масштабах, сбивая тем самым курс рубля.

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Понятно, что чем больше подобных факторов за и против, тем меньше справедливости в сумме их итогов. Рубль – сильная валюта там, где сильна наша экономика: в углеводородной и сельскохозяйственной отраслях. Был бы индекс не бигмака, а, скажем, микросхемы, автомобиля или пуловера, мы получили бы совершенно иную картину.

Сам по себе курс национальной валюты интересен в первую очередь спекулянтам всех уровней, на долю которых приходится не менее 95% обменных операций (см. хотя бы многомиллиардные закупки Минфина)

Тем не менее в импортозависимых странах, в число которых входит Россия, от валютных котировок сильно зависит и уровень жизни населения. Поэтому России следует работать на максимальное отстранение от зарубежных закупок, на обеспечение самих себя всем необходимым, от одежды до недорогого пляжного отдыха.

И тогда нам перестанут быть интересны британские рейтинги американских бутербродов.