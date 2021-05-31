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РПЦ объявила «охоту» на призывающего покаяться «священника-тиктокера»
31 мая, 2021 15:35
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Русская православная церковь добралась до видеозаписи, опубликованной в сервисе TikTok. На ней молодой человек в церковной одежде обращается к публике с призывом не покаяться. Причём делает он это весьма креативно — исполняя битбокс.
Однако юмор парня пришёлся не по вкусу представителям РПЦ. Теперь, по словам заместителя председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, устанавливается личность тиктокера. В РПЦ сомневаются, что он имеет какое-либо отношение к духовенству, передаёт телеканал «360».
Ранее в Русской православной церкви выкатили список приемлемых для священнослужителей профессий. Тиктокеров среди них быть не должно.
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