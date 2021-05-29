Врачи без абортов и художники: какие профессии священников приветствует РПЦ

Экономика

В Русской православной церкви определились со списком приемлемых и неприемлемых для священнослужителей профессий. Решение принял пленум Межсоборного присутствия.

Постановление гласит, что профессиональный спорт, к примеру, требует полной самоотдачи и несовместим со службой. Отрицается возможность работать официантами, барменами и в игорных домах. Также не соответствует сану непосредственное участие в боевых действиях.

Как сообщает «Интерфакс», в РПЦ поощрают работу священников педагогами, а также врачами. Последним, однако запрещено делать эвтаназию и аборты. Быть водителем, продавать собственные изделия, произведения искусства и урожай, также не возбраняется.