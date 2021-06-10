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Росздравнадзор не заносит в базу информацию о «побочках» у вакцинированных от COVID
10 июня, 2021 10:41
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова объяснила, почему в России такое низкое число побочных реакций на отечественную вакцину против новой коронавирусной инфекции.
По ее словам, все дело в том, что Росздравнадзор попросту не заносит некоторые сведения в базу.
«Росздравнадзор не регистрирует значительного количества побочных нежелательных реакций от вакцин», — цитирует ее ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что трем российским ученым присудили премию за создание вакцины от COVID-19.
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