Трем ученым присудили госпремию за «Спутник V»
Лауретатом государственной преми в области науки за 2020 год стали разработчики вакцины «Спутник V». 12 июня они получат почетный знак, диплом, а также денежную премию.
За «Спутник V» решили наградить троих человек: директора научно-исследовательского центра имени Гамалеи Минздрава Александра Гинцбурга, его заместителя по научной работе Дениса Логунова и начальника 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России Сергея Борисевича.
Награда присуждена за разработку и внедрение вакцин против лихорадки Эбола и коронавирусной инфекции. Размер денежной премии в этом году составит 10 млн рублей, передает «Интерфакс».
Церемония награждения пройдет камерно: на ней будут присутствовать лауреаты и несколько гостей. Торжественного приема не предвидится.
Ранее в Центре Гамалеи прокомментировали примагничивание металла к месту введения вакцины от коронавируса.