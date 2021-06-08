Теория о чипировании ни при чем? Пациенты обнаружили примагничивание металла к месту введения вакцины от COVID
Вакцина от коронавируса не может содержать в себе сложное оборудование вроде чипов, а примагничивание монет к месту введения препарата - «обычное явление». Так в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи прокомментировали видео, на которых люди прикладывают монеты к месту прививки и металл прилипает к телу.
Руководитель отдела НИИ Александр Бутенко заявил, что некоторые люди обладают способностью удерживать металлические предметы, и «удивительного в этом нет».
По словам специалиста, иногда это получается в области лба, груди или руки. Ученый объяснил, что электричество - элемент деятельности нервной системы и органов человека.
Вакцина не имеет к этому отношения, так как «представляет просто жидкость, содержащую антигены коронавируса и больше ничего». «Это просто фантазия у людей играет», - заключил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Ранее миллиардер Билл Гейтс прокомментировал обвинения в попытках чипировать человечество через вакцинацию.