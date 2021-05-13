Ростуризм сообщил правила предоставления 20 тысяч рублей на детские путёвки

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Ростуризм планирует ввести детский туристический кешбэк на период до 15 сентября. По условиям программы, получить можно не более 20 тыс. рублей.

Проект детского кешбэка планируется запустить до конца мая. Родители смогут возвращать 50% стоимости путевки.

Обязательно, чтобы она была оплачена картой «Мир». В течение пяти дней родителю начислят возврат части постраченных средств.

В программе участвуют объекты с круглосуточным пребыванием детей. Они должны быть в реестре организаций отдыха детей и оздоровления.

Предельный кешбэк рассчитывался с учетом средней стоимости путевки в лагерь на море, уточняет телеканал «360».

О введении детского туристического кешбэка объявил президент России Владимир Путин во время послания парламенту.