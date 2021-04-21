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Политика
Путин продлил программу кешбэка и предложил возвращать родителям половину стоимости детских путевок
21 апреля, 2021 12:22
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин продлил программу туристического кешбэка до конца года. Она предполагает возврат 20% стоимости путевки.
Об этом президент заявил во время послания парламенту. Другая инициатива касается детского отдыха. Путин поручил возвращать 50% стоимости путевок в детский лагерь.
Послание парламенту - конституционная обязанность президента. Она прописана в 84 статье Конституции. Для Путина это 17-е послание Федеральному собранию.
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