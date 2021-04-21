Путин продлил программу кешбэка и предложил возвращать родителям половину стоимости детских путевок

Политика

Президент России Владимир Путин продлил программу туристического кешбэка до конца года. Она предполагает возврат 20% стоимости путевки.

Об этом президент заявил во время послания парламенту. Другая инициатива касается детского отдыха. Путин поручил возвращать 50% стоимости путевок в детский лагерь.

Послание парламенту - конституционная обязанность президента. Она прописана в 84 статье Конституции. Для Путина это 17-е послание Федеральному собранию.