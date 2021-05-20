Ростовская учительница не смогла насильно смыть со школьницы макияж и уволилась (ВИДЕО)

Люди

В Ростовской области школьной учительнице не понравился яркий макияж ученицы.

Женщина с криками заставила девочку смыть косметику. Инцидент произошел в школе № 4 Морозовска. Снятые очевидцами кадры попали в интернет. На них видно, как учительница подвела школьницу за руку к раковинам и попыталась умыть подростку лицо. После этого она вернула ученицу в класс.

«Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. <…> Немедленно привела себя в нормальный вид!» — потребовала женщина.

В школе, после служебного расследования, учительница уволилась по собственному желанию. Перед ученицей педагог извинилась, сообщает телеканал «360».

На днях в одной из школ Москвы учитель избил ученика.

На появившихся видеокадрах видно, что школьник на протяжении довольно долгого времени грубит педагогу, преподаватель требует от него это прекратить, «иначе последствия ему не понравятся».