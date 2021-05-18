Учитель московской школы накинулся на подростка с кулаками (ВИДЕО)

Люди

В одной из школ Москвы учитель избил ученика.

На появившихся видеокадрах видно, что школьник на протяжении довольно долгого времени грубит педагогу, преподаватель требует от него это прекратить, «иначе последствия ему не понравятся».

После этого учитель выталкивает подростка из класса, а за дверью происходит потасовка.

Ученик в результате инцидента получил травму руки. В какой именно школе произошел инцидент, неизвестно, сообщает «Рен ТВ».

Ранее в социальных сетях появилось видео, как учитель в Уссурийске на уроке разбирает правила русского языка на примере нецензурной лексики. Управление образования организовало в отношении педагога проверку.