Россию закроют «мощным санитарным щитом». Опасные инфекции не пройдут
Правительство РФ приступило к созданию мощного «санитарного щита», который должен защитить страну от проникновения опасных болезней и инфекций. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Государственной Думы.
Премьер также поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта «О биологической безопасности», который и обеспечил правовые основы для развертывания этого «щита». Как отметил Мишустин, нынешний год – переломный в борьбе с эпидемией коронавируса.
«Для этого у нас есть все необходимое — высококлассные ученые и сильная научная база. Санитарный щит» необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», — заявил Мишустин.
Также, по его словам, вакцинацию прошли свыше 24 млн россиян. В целом обстановка с коронавирусом в России улучшается, добавил Мишустин - «хотя о полном восстановлении и говорить пока рано». Ожидается, что коллективный иммунитет в России сформируется к концу текущего года.
Между тем, в Москве власти пока не готовы отменить действующие антиковидные ограничения. Мэр Сергей Собянин уточнил, что в Москве обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут сохраниться дольше, чем ряд других ограничений, которые действуют из-за пандемии.