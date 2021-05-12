Россию закроют «мощным санитарным щитом». Опасные инфекции не пройдут

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Правительство РФ приступило к созданию мощного «санитарного щита», который должен защитить страну от проникновения опасных болезней и инфекций. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Государственной Думы.

Премьер также поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта «О биологической безопасности», который и обеспечил правовые основы для развертывания этого «щита». Как отметил Мишустин, нынешний год – переломный в борьбе с эпидемией коронавируса.