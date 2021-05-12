Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Россию закроют «мощным санитарным щитом». Опасные инфекции не пройдут

Елена Горбачёва
12 мая, 2021 11:02
2 мин
Елена Горбачёва
12 мая, 2021 11:02
2 мин
MFA Russia Source / Globallookpress.com
MFA Russia Source / Globallookpress.com

Правительство РФ приступило к созданию мощного «санитарного щита», который должен защитить страну от проникновения опасных болезней и инфекций. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Государственной Думы.

Премьер также поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта «О биологической безопасности», который и обеспечил правовые основы для развертывания этого «щита». Как отметил Мишустин, нынешний год – переломный в борьбе с эпидемией коронавируса.

«Для этого у нас есть все необходимое — высококлассные ученые и сильная научная база. Санитарный щит» необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране», — заявил Мишустин.

Также, по его словам, вакцинацию прошли свыше 24 млн россиян. В целом обстановка с коронавирусом в России улучшается, добавил Мишустин - «хотя о полном восстановлении и говорить пока рано». Ожидается, что коллективный иммунитет в России сформируется к концу текущего года.

Между тем, в Москве власти пока не готовы отменить действующие антиковидные ограничения. Мэр Сергей Собянин уточнил, что в Москве обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут сохраниться дольше, чем ряд других ограничений, которые действуют из-за пандемии.

Поделиться
ТЕГИ
Эпидемия
Михаил Мишустин
Коронавирус
Пандемия
Ограничения
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!