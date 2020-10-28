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Россиянки поддержат протестующих против запрета абортов в Польше женщин

Марьям Ибрагимова
28 октября, 2020 17:42
1 мин
Фото: m.123ru.net
Фото: m.123ru.net

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут акции солидарности с польскими женщинами, выходящими на митинги против принятого в стране закона о запрете абортов. Одиночные пикеты пройдут сегодня, 28 октября, у зданий Посольств Польши в обеих столицах. Об этом организация «СоцФем Альтернатива» сообщила в своем Telegram-канале.

«Наша организация чётко определяет, что аборт — это незыблемое право женщины. Государство обязано соблюдать это право и предоставлять бесплатную и качественную процедуру аборта всем женщинам без исключения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 22 октября аборт, сделанный в Польше из-за выявления у плода патологий, объявлен незаконным. Так постановил Конституционный суд страны. После этого начались массовые протестные акции, митингующие блокируют дороги.

темы
Польша
аборт
одиночный пикет
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