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В Польше пятый день подряд идут массовые протесты. Митингующие блокируют дороги

Антон Мельников
26 октября, 2020 22:12
1 мин
Youtube / AFP News Agency
Youtube / AFP News Agency

С 22 октября в Польше аборт, который был сделан из-за выявления у плода патологий, объявлен не соответствующим конституции страны. Так постановил Конституционный суд страны. После этого в начались массовые протестные акции, которые не прекращаются пятый день подряд.

В столице Польши, Варшаве, протестующие собрались в центре города с транспарантами «Право на аборт - право человека», «Позор» и другими фразами, выражающими несогласие с властями. На самых оживлённых участках были заблокированы дороги.

В 16 часа по местному времени протестующие, которые в это время передвигались на машинах, остановились на ключевых дорогах в сотне польских городов. К ним присоединились велосипедисты и пешеходы. Вместе они просто встали на пешеходных переходах. При этом, протестующие пропускают машины скорой помощи.

Как ожидается, в ближайшие дни протесты будут продолжаться. В среду протестующие намерены отказаться от выхода на работу. В пятницу запланирована массовая демонстрация в Варшаве, передаёт «ТАСС».

темы
Польша
протесты
аборты
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