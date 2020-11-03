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Женщине с двумя детьми из Дзержинска дали двухкомнатную квартиру после обращения к президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии». До этого мать-одиночка жила в аварийном доме без воды и канализации.

Россиянка - воспитанница детского дома. После родителей у нее осталась квартира в доме практически без удобств. Этот дом планировали расселить до конца 2020 года, но, не дожидаясь, россиянка обратилась к Путину в 2019 году.

Спустя несколько месяцев ей позвонили из местной администрации с радостной новостью - квартира будет выделена. Сначала женщине предложили однушку, но она отказалась. После этого весной 2020 года семье дали двушку в новом благоустроенном доме, говорится на сайте нижегородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В июле жители поселка Кукуевка в Курской области обратились к Путину с помощью кустов картофеля.