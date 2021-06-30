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Россиянке пригрозили за жалобу Путину на прямую линию. Реакция президента и час на поиски угрожавших
30 июня, 2021 15:41
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин жестко ответил, узнав об угрозах жительнице Новокузнецка Софье Балакиревой за жалобу на прямую линию. Местные власти угрожали проблемами для внука - глава государства заявил, что проблемы теперь не существует.
Он призвал чиновников подумать о своих проблемах после угроз гражданам.
На слова Путина незамедлительно отреагировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он поручил найти угрожавших.
«В течение часа мне доложить результат», - сказал Цивилев. Его цитирует ТАСС.
Женщине стали угрожать лишением опекунства над внуком за жалобу о ремонте крыши в детском саду.
Ранее сообщалось, что москвичку не полностью устроил ответ президента во время прямой линии.
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