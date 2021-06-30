Москвичку не устроил ответ президента на заданный в прямом эфире вопрос
Москвичка Светлана Миронова во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным задала вопрос, ответ на который ее удовлетворил не полностью. И это несмотря на то, что глава государства ссылался на Центробанк.
Россиянка спросила, станут ли цены на строительные материалы более доступными. По ее мнению, Путин ответил лишь частично.
Она сказала «Открытым медиа»: «Я ждала более конкретных вещей: сроков, когда цены станут менее баснословными, так как цены выросли настолько, что нереально строить».
Путин на вопрос россиянки заявил, что рост цен связан с инфляцией. Цель Банка России - подавить ее и поэтому ЦБ «немножко приподнял ключевую ставку».
Напомним, 30 июня Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. Главные темы прямой линии с президентом - вакцинация и коронавирус.