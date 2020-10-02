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Россиянка пострадала в результате ДТП в турецкой Анталье

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 11:12
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фото: Pixabay

В результате столкновения в турецкой Анталье туристического микроавтобуса с легковым автомобилем россиянка получила незначительные травмы.

Российские дипломаты выясняют обстоятельства вчерашнего ДТП с автобусом, в котором пострадали граждане России.

Пассажирский автобус с 12 российскими туристами столкнулся с легковушкой по пути в аэропорт Антальи 1 октября. За рулем легкового автомобиля был местный житель, он скончался от полученных травм, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Конаковском районе Тверской области произошло страшное ДТП. Пассажирский автобус «ПАЗ», перевозивший людей, столкнулся легковым с автомобилем «Мазда».

темы
Россия
Турция
общество
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