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Россиянка пострадала в результате ДТП в турецкой Анталье
2 октября, 2020 11:12
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фото: Pixabay
В результате столкновения в турецкой Анталье туристического микроавтобуса с легковым автомобилем россиянка получила незначительные травмы.
Российские дипломаты выясняют обстоятельства вчерашнего ДТП с автобусом, в котором пострадали граждане России.
Пассажирский автобус с 12 российскими туристами столкнулся с легковушкой по пути в аэропорт Антальи 1 октября. За рулем легкового автомобиля был местный житель, он скончался от полученных травм, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Конаковском районе Тверской области произошло страшное ДТП. Пассажирский автобус «ПАЗ», перевозивший людей, столкнулся легковым с автомобилем «Мазда».
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