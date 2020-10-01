Страшное ДТП произошло в Тверской области

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Сегодня утром в Конаковском районе Тверской области произошло страшное ДТП. Пассажирский автобус «ПАЗ», перевозивший людей, столкнулся легковым с автомобилем «Мазда».

Сообщается, что легковой автомобиль на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский транспорт. «Мазду» сильнейший удар превратил в груду металла.

В результате ДТП погиб водитель «Мазды», травмы получили водитель и 15 из 20 пассажиров автобуса. Некоторым из них помощь была оказана на месте, других госпитализировали.

В настоящее время на месте аварии продолжают работать экстренные службы, подробности происшествия устанавливаются, пишет «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что в Самарской области произошло серьёзное ДТП. Четверо погибли, еще один человек пострадал и госпитализирован в больницу.