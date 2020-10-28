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Россиянин заживо сварился в собственном туалете

Дмитрий Байков
28 октября, 2020 14:23
1 мин
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фото: Pixabay

Жуткая трагедия произошла в городе Дзержинск Нижегородской области. Вечером 26 октября 51-летний мужчина заживо сварился в собственном туалете.

По предварительным данным, мужчина в нетрезвом состоянии зашел в туалет. В это время произошло механическое повреждение трубы с горячей водой. В результате на него большим потоком хлынул кипяток. Все это сопровождалось сильным выбросом пара.

Мужчина сварился заживо и скончался на месте. По факту трагедии идет доследственная проверка, пишет «Московский комсомолец.

Ранее в Москве пьяный мужчина, пытаясь избежать гнева жены, полез к себе домой через балкон и упал.

темы
Россия
общество
происшествие
Нижегородская область
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