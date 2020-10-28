Россиянин заживо сварился в собственном туалете

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Жуткая трагедия произошла в городе Дзержинск Нижегородской области. Вечером 26 октября 51-летний мужчина заживо сварился в собственном туалете.

По предварительным данным, мужчина в нетрезвом состоянии зашел в туалет. В это время произошло механическое повреждение трубы с горячей водой. В результате на него большим потоком хлынул кипяток. Все это сопровождалось сильным выбросом пара.

Мужчина сварился заживо и скончался на месте. По факту трагедии идет доследственная проверка, пишет «Московский комсомолец.

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