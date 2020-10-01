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Общество
Придешь домой пьяный - не пущу: мужчина полез через балкон и упал
1 октября, 2020 15:11
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фото: Flickr
В Москве пьяный мужчина, пытаясь избежать гнева жены, полез к себе домой через балкон и упал.
Владимир Рябинин накануне поругался с супругой. Во время ссоры жена пригрозила, что, если он придет домой поздно и нетрезвый, то она его не пустит.
Муж вернулся домой далеко за полночь и пьяный, поэтому решил в дверь не звонить, а попасть в квартиру через балкон. Однако на высоте 2 этажа он сорвался и упал.
Владимир получил легкие ушибы и сам вызвал скорую помощь, сообщает телеграм-канал «112».
Ранее сообщалось, что мужчина упал с высоты 7-го этажа многоэтажки, спускаясь по простыням. Инцидент произошел в Москве в Востряковском проезде.
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