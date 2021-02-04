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Россиянин обезглавил беременную жену и убил ее отца

Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 13:25
1 мин
Дмитрий Байков
4 февраля, 2021 13:25
1 мин
1
Flickr

В Перми произошло жестокое убийство двух человек. Мужчина обезглавил беременную жену, а затем убил ее отца и оставил умирать на улице.

Убийство произошло вечером 3 февраля в Дзержинском районе города. По версии следствия, мужчина поссорился со своей женой. Женщина пригрозила ему разводом. Он нанес ей множественные удары ножом, а потом обезглавил. Погибшая была беременной. После убийства супруги мужчина убил ее отца, встретив его на улице.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает НТВ.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина получил ранение ножом в сердце.

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