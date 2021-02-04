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Россиянин обезглавил беременную жену и убил ее отца
4 февраля, 2021 13:25
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Flickr
В Перми произошло жестокое убийство двух человек. Мужчина обезглавил беременную жену, а затем убил ее отца и оставил умирать на улице.
Убийство произошло вечером 3 февраля в Дзержинском районе города. По версии следствия, мужчина поссорился со своей женой. Женщина пригрозила ему разводом. Он нанес ей множественные удары ножом, а потом обезглавил. Погибшая была беременной. После убийства супруги мужчина убил ее отца, встретив его на улице.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает НТВ.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина получил ранение ножом в сердце.
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