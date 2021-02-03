Общество

В центре Москвы мужчина получил ранение ножом в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

Инцидент произошел на Старой Басманной улице. Двое мужчин распивали алкоголь, между ними возник конфликт. Один из них схватил нож и ударил приятеля в грудь, в область сердца.

Пострадавший с колото-резаной раной был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело, пишет «РИА новости».