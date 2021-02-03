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В центре Москвы мужчина получил ранение ножом в сердце

Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 10:58
1 мин
Дмитрий Байков
3 февраля, 2021 10:58
1 мин
1
Flickr

В центре Москвы мужчина получил ранение ножом в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

Инцидент произошел на Старой Басманной улице. Двое мужчин распивали алкоголь, между ними возник конфликт. Один из них схватил нож и ударил приятеля в грудь, в область сердца.

Пострадавший с колото-резаной раной был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело, пишет «РИА новости».

Жена взяла нож и убила недовольного едой мужа.

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