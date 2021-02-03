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Общество
В центре Москвы мужчина получил ранение ножом в сердце
3 февраля, 2021 10:58
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Flickr
В центре Москвы мужчина получил ранение ножом в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
Инцидент произошел на Старой Басманной улице. Двое мужчин распивали алкоголь, между ними возник конфликт. Один из них схватил нож и ударил приятеля в грудь, в область сердца.
Пострадавший с колото-резаной раной был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело, пишет «РИА новости».
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