Россиянин до смерти забил палкой пожилую маму из-за бутылки

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Житель Уфы жестоко избил до смерти пожилую маму. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет региона.

Подозреваемый 49-летний уфимец обвиняется в убийстве своей 84-летней матери. Мужчина гостил в квартире своей мамы. Между ними возникла ссора: женщина не давала бутылку с алкоголем выпившему сыну.

Мужчина схватил деревянную палку и избил мать, после этого он просто лёг спать. Проснувшись утром, он позвонил жене и сообщил о случившемся. Супруга вызвала полицейских.

Подозреваемый сознался в совершенном преступлении. В настоящее время мужчина задержан, пишут «Аргументы и факты».

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