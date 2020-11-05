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Россиянин до смерти забил палкой пожилую маму из-за бутылки
5 ноября, 2020 12:04
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фото: Flickr
Житель Уфы жестоко избил до смерти пожилую маму. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет региона.
Подозреваемый 49-летний уфимец обвиняется в убийстве своей 84-летней матери. Мужчина гостил в квартире своей мамы. Между ними возникла ссора: женщина не давала бутылку с алкоголем выпившему сыну.
Мужчина схватил деревянную палку и избил мать, после этого он просто лёг спать. Проснувшись утром, он позвонил жене и сообщил о случившемся. Супруга вызвала полицейских.
Подозреваемый сознался в совершенном преступлении. В настоящее время мужчина задержан, пишут «Аргументы и факты».
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