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Россияне забрали с банковских вкладов более миллиарда долларов США

Артем Денисов
5 ноября, 2020 01:25
2 мин
доллар
Фото: pixabay.com

Объем средств на валютных счетах россиян в отечественных банках в сентябре текущего года снизился более чем на 1 млрд долларов.

Из этой суммы около 400 миллионов долларов физические лица вывели с депозитов сроком от месяца до года, а 780 миллионов долларов — с более долгосрочных.

Люди снимали американскую валюту несмотря на падение рубля, который с начала текущего года подешевел почти на треть относительно доллара.

Эксперты связывают отток денег с валютных вкладов с экстремально низкими ставками доходности, при этом финансовые учреждения сами подталкивают население к закрытию валютных депозитов, сообщает «Прайм».

Как сообщалось, большая часть держащих финансы в банках россиян использует для хранения рубли. К иностранной валюте присмотрелась лишь одна пятая от всех вкладчиков в России.

При этом, среди тех, кто держит накопления в разной валюте, доллар пользуется неоспоримой популярностью, а евро уступает американскому конкуренту в два раза.

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