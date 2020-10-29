Отечественные вкладчики продолжают верить в рубль вопреки всему

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Большая часть держащих финансы в банках россиян использует для хранения рубли. К иностранной валюте присмотрелась лишь одна пятая от всех вкладчиков в России.

При этом, среди тех, кто держит накопления в разной валюте, доллар пользуется неоспоримой популярностью, а евро уступает американскому конкуренту в два раза.

Как сообщает «Газета.Ru», статистика родилась в результате совместного исследования РГС Банка и аналитического центра НАФИ. В результате исследования выяснилось, что среди тех, кто не вполне доверяет рублю, 17% хранят накопления в долларах и около 9%, – в евро. Совмещают же обе валюты не более 6% опрошенных.

Непреходящую популярность рубля 76% объяснили тем, что получают заработную плату в отечественной валюте. Около 35% не хотят иметь дела с конвертацией. Также многие считают, что это неудобно или экономически невыгодно. При этом, для порядка 3% вкладчиков и вовсе стал сюрпризом тот факт, что средства можно держать в долларах или евро.