Россияне всё реже стали включать телевизор. Статистика
Жители России стали реже включать телевизор с целью узнать, что происходит в мире. Международная рекламная группа GroupM «Accelerate research» выяснила, что граждане постепенно стали переходить в Интернет за «добычей» информации.
Так, например, 17 марта текущего года 33 процента опрошенных называли телевидение надежным источником информации, 27 апреля этот показатель снизился до 23 процентов. При этом россияне стали чаще читать новости в социальных сетях, Telegram-каналах и блогах - за тот же период число людей, выбирающих Интернет, выросло с 19 до 23 процентов.
Аналитики отметили, что сильнее всего в телевидении разочаровались жители регионов - 17 марта ТВ доверяли 34 процента опрошенных, а 27 апреля всего 24 процента. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель тоже снизился с 27 до 21 процента, передает «Коммерсантъ».
Напомним, ранее на Первом канале во время трансляции концерта в честь 9 мая появилась фотография Бонни и Клайда - грабителей США.