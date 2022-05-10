Новости – Люди
Люди
«Первый канал» объяснил фото американских грабителей на концерте в честь Дня Победы
10 мая, 2022 10:11
1 мин
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
«Первый канал» объяснил, почему в трансляции концерта на День Победы оказалось фото американских грабителей Бонни Паркер и Клайда Бэрроу вместо граждан СССР. Снимок показали как пример пары, разлученной войной.
Канал заявил, что не имел отношение к постановке - в его задачи входила трансляция праздничного концерта. Комментарий приводит Telegram-канал «Подъём».
Показанное фото Бонни и Клайда было сделано в 1933 году. Пара прославилась во время Великой депрессии в США.
Неуловимые грабители банков и магазинов убили 11 человек и были застрелены в 1934 году.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости