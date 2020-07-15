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Россияне теперь будут голосовать три дня

Дмитрий Байков
15 июля, 2020 14:19
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фото: Flickr

Госдума поддержала во втором чтении предложение о многодневных выборах.

При этом предполагается, что процедура будет занимать не больше трёх дней, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Также теперь будет отменено досрочное голосование или плебисцит по открепительным удостоверениям.

Подобный формат голосования в несколько дней будет распространён не только на местные, но и на думские выборы. Однако в день единого голосования 13 сентября формат применён не будет.

Ранее российские сенаторы подготовили законопроект, предусматривающий расширение возможностей использования средств материнского капитала. Документ внесут в Госдуму 15 июля.

темы
Россия
общество
голосование
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