Общество
Россияне теперь будут голосовать три дня
15 июля, 2020 14:19
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фото: Flickr
Госдума поддержала во втором чтении предложение о многодневных выборах.
При этом предполагается, что процедура будет занимать не больше трёх дней, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Также теперь будет отменено досрочное голосование или плебисцит по открепительным удостоверениям.
Подобный формат голосования в несколько дней будет распространён не только на местные, но и на думские выборы. Однако в день единого голосования 13 сентября формат применён не будет.
Ранее российские сенаторы подготовили законопроект, предусматривающий расширение возможностей использования средств материнского капитала. Документ внесут в Госдуму 15 июля.
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