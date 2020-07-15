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В Госдуму внесут законопроект о новом применении средств маткапитала

Лилия Караева
15 июля, 2020 12:29
1 мин
Маткапитал
Gazeta-rybinsk.ru

Российские сенаторы подготовили законопроект, предусматривающий расширение возможностей использования средств материнского капитала. Документ внесут в Госдуму 15 июля.

Об этом сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко на заседании верхней палаты. По ее словам, средства маткапитала разрешат тратить на газификацию жилого дома.

Сенатор заявила, что идею использовать деньги для газификации и обустройства домов поддержал Минтруд, сообщает РИА Новости. Политик считает, что такой подход улучшает жилищные условия и повышает качество жизни.

Пока маткапитал позволено расходовать только на образование детей, улучшение жилищных условий, пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов и ежемесячные выплаты семьям с низкими доходами.

В январе сообщалось о предложении использовать средства маткапитала на строительство дачи.

темы
Россия
маткапитал
газификация
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