Россияне стали вдвое меньше пить

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В России в два раза снизилось потребление алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, жители страны все меньше и меньше обращаются за наркологической помощью. Также благодаря тому, что россияне стали реже пить, значительно сократилось количество отравлений, как и количество психозов.

«По всем параметрам идет некоторое оздоровление общества по части потребления алкоголя», — цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что россияне стали выпивать в год на 2–3 литра алкоголя меньше, чем в Европе. Потребление алкоголя постепенно снижается в течение последних 10 лет. В 2010 году на душу населения приходилось 18 литров алкоголя в год, а в 2020-м — лишь 9,5 литров.

При этом Евгений Брюн подчеркнул, что 20% населения страны все же злоупотребляют спиртными напитками, что приводит к соматическим или неврологическим расстройствам.

Ранее сообщалось, что сигареты и алкоголь в России подорожают.