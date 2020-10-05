Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Россияне стали вдвое меньше пить

Марьям Ибрагимова
5 октября, 2020 18:21
2 мин
Фото: sharij.net
Фото: sharij.net

В России в два раза снизилось потребление алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, жители страны все меньше и меньше обращаются за наркологической помощью. Также благодаря тому, что россияне стали реже пить, значительно сократилось количество отравлений, как и количество психозов.

«По всем параметрам идет некоторое оздоровление общества по части потребления алкоголя», — цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что россияне стали выпивать в год на 2–3 литра алкоголя меньше, чем в Европе. Потребление алкоголя постепенно снижается в течение последних 10 лет. В 2010 году на душу населения приходилось 18 литров алкоголя в год, а в 2020-м — лишь 9,5 литров.

При этом Евгений Брюн подчеркнул, что 20% населения страны все же злоупотребляют спиртными напитками, что приводит к соматическим или неврологическим расстройствам.

Ранее сообщалось, что сигареты и алкоголь в России подорожают.

темы
алкоголь
россияне
алкогоглизм
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!