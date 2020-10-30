Россияне скупили в аптеках весь «Клексан»

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Из российских аптек пропал жизненно важный препарат «Клексан», который применяют для лечения коронавируса. Производитель заявил, что это связано с ажиотажным спросом.

Раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия пропал сразу в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье. Это действующее вещество - основа препаратов «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан». Их прописывают беременным для снижения свертываемости крови, а с началом пандемии эти препараты стали применять для лечения осложнений от коронавируса.

Согласно статистике продаж лекарств, реализация «Клексана» по России в октябре упала на 27%. Поиск лекарства на сайтах не дает рузельатов.

Произвоитель «Клексана» - фармацевтическая компания «Санофи». Директор по корпоративныым связям в евразийском регионе Юрий Мочалин связывает отсутствие средства с ажиотажем на фоне пандемии. Он также отметил, что лекарство включено в методические рекомендации Минздрава, пишет РБК.

В ведомстве заявили, что больницы обеспечены лекарством в достаточном объеме.

Ранее сообщалось, что в России грядет лекарственный кризис. Россияне начали обмениваться таблетками в интернете.