Россияне ринулись за ипотекой и поставили рекорд

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В октябре банки «ВТБ» и «Райффайзенбанк» отчитались о рекордных объёмах выдачи ипотеки. Согласно информации двух банков, за октябрь 2020 года было выдано в полтора раза больше займов на недвижимость, чем в октябре 2019.

Из информации «ВТБ» следует, что текущей осенью спрос на ипотеку обогнал рекордные значения, которые фиксировались в марте. Объём выдачи ипотек в сентябре составлял 89,6 млрд рублей, в октябре он достиг 100 млрд рублей. В банке уточнили, что за октябрь 2020 года спрос на ипотеку вырос 58%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно отчётам «Райффайзенбанка», в октябре банк выдал рекордное число ипотек за весь 2020 год. Общая сумма выданных кредитов составила 7,69 млрд рублей, что больше значений октября 2019 года на 47%, передаёт «ТАСС».

Ранее стало известно, что программа льготной ипотеки может быть продлена до середины следующего года.