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Владимир Путин хочет сохранить льготные кредиты на недвижимость для россиян

Антон Мельников
14 октября, 2020 17:50
1 мин
d
Pixabay

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в 6,5% годовых для нового жилья до середины следующего года.

«С учётом того, что ситуация у нас складывается, в общем-то, непросто — хотя экономика восстанавливается, тем не менее, людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке... Давайте продлим эту (ипотечную) льготу хотя бы до середины следующего года», — заявил президент.

Глава РФ отметил, что за пять месяцев существования программы она оказала поддержку как гражданам, так и строительной отрасли.

Напомним, программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% при покупке жилья в новостройках стартовала в апреле. Действие программы должно завершиться 1 ноября 2020 года, передают «Ведомости».

Ранее стало известно, что первичный, и вторичный рынки недвижимости обновили абсолютные рекорды.

темы
Владимир Путин
недвижимость
ипотека
льготная ипотека
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