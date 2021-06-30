Россияне рассказали о главных причинах отказа от вакцинации
40% жителей России не хотят ставить прививку от коронавирусной инфекции из-за страха перед долгосрочными последствиями для здоровья.
Таковы результаты исследования центра социального проектирования «Платформа» и компании Online Market Intelligence. Также россияне сообщили (31%), что отложили вакцинацию, чтобы лучше оценить её последствия. 30% участников исследования не верят в эффективность вакцинации, так как заразиться COVID-19 можно даже после иммунизации.
17% опрошенных заявили о наличии антител к коронавирусу, что является для них причиной для отказа от вакцинации. В целом не доверяют российским препаратам 14% респондентов, а ещё 11% оказались антипрививочниками, сообщает РБК.
Тем временем, расходы системы здравоохранения России на борьбу с пандемией COVID-19 превысили триллион рублей.
Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.