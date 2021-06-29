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Политика
Борьба с коронавирусом обошлась российским властям в триллион рублей
29 июня, 2021 02:03
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Расходы системы здравоохранения России на борьбу с пандемией COVID-19 превысили триллион рублей.
Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, ограничительные меры из-за коронавируса слишком мягкие. «Всё, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чём-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всём», — отметил министр здравоохранения.
Он сказал, что российские власти обсуждали более серьёзные меры для воздействия на граждан, которые «начали реализовываться», сообщает ТАСС.
В начале июня Мурашко заявил, что в России некоторые регионы практически победили коронавирус. При этом глава ведомства заявил, что россияне активно передвигаются по стране.
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