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Наука и медицина
Михаил Мурашко: Некоторые российские регионы сейчас близки к победе над COVID-19
5 июня, 2021 08:10
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
В России некоторые регионы практически победили коронавирус, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. При этом глава ведомства заявил, что россияне активно передвигаются по стране.
«Сегодня есть ряд регионов, которые близки к этому, но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», - сказал он.
Мурашко не сообщил, в каких регионах наиболее стабильная ситуация. По данным оперативного штаба, наиболее благоприятная ситуация в этом плане складывается на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, пишут РИА «Новости».
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