Россияне откладывают деньги на вторую волну пандемии COVID-19

Общество

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Россияне, особенно жители крупных городов, в ожидании второй волны коронавируса начали откладывать деньги на тот случай, если будут введены ограничительные меры.

Примерно половина жителей мегаполисов уверены, что вторая волна пандемии придет в Россию еще в этом году. При этом 38 процентов опрошенных уже начали делать сбережения на случай введения самоизоляции.

Согласно данным опроса Wanta Group, есть и те, кто не верит в приход второй волны коронавируса, оптимистично настроенных граждан почти 27 процентов, пишет РБК.

Ранее глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что пандемия сильно изменила рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза.