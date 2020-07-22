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Михаил Мишустин заявил о росте числа безработных в России в 3,5 раза

Дмитрий Байков
22 июля, 2020 10:51
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фото: Kremlin,ru

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза.

В ходе отчета Правительства в Госдуме, Мишустин заявил, что пандемия сильно изменила рынок труда и сейчас число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, составляет около 3 млн человек.

По словам премьер-министра, правительство продлило на 3 месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала пандемии коронавируса, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования, статс-секретаря Марину Лукашевич.

Лукашевич находится под арестом по решению Тверского суда Москвы за аферу на 50 млн рублей.

темы
Россия
общество
Михаил Мишустин
безработица
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