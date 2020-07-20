По состоянию на 19 июля 10:45
Заболевших771 546
За последние сутки6 109
Выздоровело550 344
Умерло12 342
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Михаил Мишустин уволил замглавы Минобрнауки после ее аферы на 50 млн рублей

Дмитрий Байков
20 июля, 2020 13:07
1 мин
1
фото: Kremlin.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования, статс-секретаря Марину Лукашевич. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Лукашевич находится под арестом по решению Тверского суда Москвы за аферу на 50 млн рублей. По версии следствия, Лукашевич, получив бюджетные средства, представляла в Минобрнауки сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах, пишет «РИА Новости».

Ранее Михаил Мишустин призвал Россреестр и другие ведомства комплексно подойти к вопросу оцифровки земель в Российской Федерации.

темы
Россия
общество
Михаил Мишустин
хищение
1 мин