Михаил Мишустин уволил замглавы Минобрнауки после ее аферы на 50 млн рублей

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фото: Kremlin.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования, статс-секретаря Марину Лукашевич. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Лукашевич находится под арестом по решению Тверского суда Москвы за аферу на 50 млн рублей. По версии следствия, Лукашевич, получив бюджетные средства, представляла в Минобрнауки сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах, пишет «РИА Новости».

Ранее Михаил Мишустин призвал Россреестр и другие ведомства комплексно подойти к вопросу оцифровки земель в Российской Федерации.