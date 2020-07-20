Общество
Михаил Мишустин уволил замглавы Минобрнауки после ее аферы на 50 млн рублей
20 июля, 2020 13:07
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фото: Kremlin.ru
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования, статс-секретаря Марину Лукашевич. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Лукашевич находится под арестом по решению Тверского суда Москвы за аферу на 50 млн рублей. По версии следствия, Лукашевич, получив бюджетные средства, представляла в Минобрнауки сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах, пишет «РИА Новости».
Ранее Михаил Мишустин призвал Россреестр и другие ведомства комплексно подойти к вопросу оцифровки земель в Российской Федерации.
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