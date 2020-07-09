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Михаил Мишустин призвал оцифровать земельные участки

Михаил Орлов
9 июля, 2020 15:57
1 мин
Михаил Мишустин
Wikipedia

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин призвал Россреестр и другие ведомства комплексно подойти к вопросу оцифровки земель в Российской Федерации.

Заявление было сделано в связи с тем, что цифровизация земельных участков в России будет возможна благодаря расширению программы дистанционного мониторинга земель, которую применяют в Татарии.

Система позволяет следить за состоянием земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения, а также обеспечивает наполнение бюджета за счет слежки за использованием земельных участков частными лицами. Система, похожая на применяемую в Подмосковье, позволяет выявить не учтенные постройки с тем, чтобы принудить лиц зарегистрировать свои права и уплатить установленные законом налоги на содержание государственного аппарата.

Существует вероятность включения проекта в программу «Цифровая земля», сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что для россиян готовят «пенсионный налог».

темы
Михаил Мишустин
Росреестр
налог
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