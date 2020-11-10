Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Россияне отказываются от кредитов из-за неподъемного ежемесячного платежа

Артем Денисов
10 ноября, 2020 01:19
2 мин
деньги
Фото: pixabay.com

Лишь 20% жителей России планируют взять кредит в настоящее время, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».

По словам экспертов, с наступлением кризисных явлений из-за эпидемии коронавируса граждане изменили свое отношение к займам и критериям их отбора. На статистику повлияла более жесткая политика банков и микрофинансовых организаций при отборе заемщиков и неуверенность самих клиентов в постоянном доходе.

В настоявшее время около 80% заемщиков при подборе кредитного предложения обращают внимание на размер переплаты и ежемесячный платеж, 10% - на размер ставки. Лишь каждый второй россиянин не обращает внимание на размер процентной ставки, каждый десятый отказался от кредита, узнав итоговую сумму переплаты, сообщает ТАСС.

Напомним, россияне оказались в долговой яме. В этом году число просроченных кредитов и микрозаймов достигло рекордной точки. Виной тому пандемия коронавирусной инфекции.

Эпидемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля.

темы
россияне
кредиты
займы
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!