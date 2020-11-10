Россияне отказываются от кредитов из-за неподъемного ежемесячного платежа

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Лишь 20% жителей России планируют взять кредит в настоящее время, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».

По словам экспертов, с наступлением кризисных явлений из-за эпидемии коронавируса граждане изменили свое отношение к займам и критериям их отбора. На статистику повлияла более жесткая политика банков и микрофинансовых организаций при отборе заемщиков и неуверенность самих клиентов в постоянном доходе.

В настоявшее время около 80% заемщиков при подборе кредитного предложения обращают внимание на размер переплаты и ежемесячный платеж, 10% - на размер ставки. Лишь каждый второй россиянин не обращает внимание на размер процентной ставки, каждый десятый отказался от кредита, узнав итоговую сумму переплаты, сообщает ТАСС.

Напомним, россияне оказались в долговой яме. В этом году число просроченных кредитов и микрозаймов достигло рекордной точки. Виной тому пандемия коронавирусной инфекции.

Эпидемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля.