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Россияне оказались в долговой яме. В этом году число просроченных кредитов и микрозаймов достигло рекордной точки. Виной тому пандемия коронавирусной инфекции.

В исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй «Эквифакс» говорится, что эпидемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля. Последние девять месяцев количество кредитов и микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, растет на 80–500 тысяч ежемесячно. В целом, число просрочек достигло 12,6 миллионов.

«При этом к концу года еще около 1 миллиона ссуд выйдут на просрочку, и по итогам года в просрочке будет находиться порядка 13,5 миллиона кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной», – говорится в исследовании.

Самые проблемные регионы по числу задолженностей – Москва (803 тысячи ссуд), Московская область (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч). В Крыму прирост числа просроченных долгов за год достиг 100%. Лучше всего с обязательствами перед банками справляются жители Ингушетии (8,1 тысячи ссуд), Чукотки (9,9 тысячи) и Магаданской области (14,4 тысячи), сообщает агентство «Прайм».