Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Россияне просрочили рекордное число кредитов из-за пандемии

Марьям Ибрагимова
15 октября, 2020 16:42
2 мин
Фото: Быркова Е.
Фото: Быркова Е.

Россияне оказались в долговой яме. В этом году число просроченных кредитов и микрозаймов достигло рекордной точки. Виной тому пандемия коронавирусной инфекции.

В исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй «Эквифакс» говорится, что эпидемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля. Последние девять месяцев количество кредитов и микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, растет на 80–500 тысяч ежемесячно. В целом, число просрочек достигло 12,6 миллионов.

«При этом к концу года еще около 1 миллиона ссуд выйдут на просрочку, и по итогам года в просрочке будет находиться порядка 13,5 миллиона кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной», – говорится в исследовании.

Самые проблемные регионы по числу задолженностей – Москва (803 тысячи ссуд), Московская область (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч). В Крыму прирост числа просроченных долгов за год достиг 100%. Лучше всего с обязательствами перед банками справляются жители Ингушетии (8,1 тысячи ссуд), Чукотки (9,9 тысячи) и Магаданской области (14,4 тысячи), сообщает агентство «Прайм».

темы
кредит
долги
микрозайм
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!