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Власти Финляндии приняли решение не впускать в страну туристов без острой необходимости. Представитель МВД страны Эриикка Костинен сообщила о том, что в эту пятницу местное правительство намерено еще больше ужесточить въезд в государство.

Так, прибывать в Финляндию и находиться на территории страны разрешат только в том случае, если поездка носит деловой характер. Также допускается перевозка грузов. Во всех остальных случаях будут действовать ограничения. Страна закрыта для туристов до 9 февраля из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

К слову, не так давно стало известно о том, что Россия возобновит с 27 января авиасообщение с Вьетнамом, Индией и Катаром. В этом списке до сегодняшнего дня значилась и Финляндия.

Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточает правила пропуска на границе с РФ. Всем въезжающим будет предложено пройти тестирование на COVID-19.