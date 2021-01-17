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Политика
Финляндия усилит контроль и тестирование на границе для въезжающих из России
17 января, 2021 18:39
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Flickr
Финляндия ужесточает правила пропуска на границе с Россией. Всем въезжающим будет предложено пройти тестирование на коронавирус.
Забор материала в Ваалимаа (пограничный пункт) будет происходить с десяти утра до шести вечера.
Как передает «Фонтанка», анкеты о состоянии здоровья начнут раздавать некоторым въезжающим также в пунктах «Иматра» («Светогорск») и «Нуйямаа» («Брусничное»).
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