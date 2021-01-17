Финляндия усилит контроль и тестирование на границе для въезжающих из России

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Финляндия ужесточает правила пропуска на границе с Россией. Всем въезжающим будет предложено пройти тестирование на коронавирус.

Забор материала в Ваалимаа (пограничный пункт) будет происходить с десяти утра до шести вечера.

Как передает «Фонтанка», анкеты о состоянии здоровья начнут раздавать некоторым въезжающим также в пунктах «Иматра» («Светогорск») и «Нуйямаа» («Брусничное»).