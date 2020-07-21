Общество
Россияне не смогут пересечь границу с Абхазией до 28 июля
21 июля, 2020 17:33
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Pixabay
В соответствии с распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания, ограничения на пересечение границы с Россией продлены на неделю. Об этом сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Первоначально запрет на пересечение границы с Россией должен был прекратить действие 21 июля. Однако Координационный штаб по защите населения Абхазии принял решение отсрочить открытие границ до 28 июля.
Из-за пандемии коронавируса границы Абхазии закрыты лиц без гражданства и иностранцев. Исключение составляют дипломаты, служащие погрануправления ФСБ России в республике и Объединенной российской военной базы, уточняет РБК.
Ранее стало известно, что граждане России вновь могут подавать документы для получения виз во Францию.
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