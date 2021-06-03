Россияне не против платить более высокий налог ради бедных. Но это не панацея
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что жители России не против платить более высокие налоги для поддержки бедных. Экономисты уверены - привлекательная система не уменьшит бедность, а только спровоцирует дифференциацию населения.
Согласно соцопросу, 54% россиян могли бы платить налоги в большем размере, чем сейчас. За изменение размера НДФЛ в основном голосовали люди старше 60 лет.
Экономист Института современного развития Никита Масленников объяснил телеканалу «360», что повышение налогов - не панацея. Такая мера приведет к расслоению общества и социально-политическим рискам. Наилучший вариант решения проблемы - повышение темпов экономического роста и производительности труда.
В России с начала года ввели прогрессивную шкалу налогообложения. НДФЛ в размере 15% платят граждане с доходом свыше 5 млн рублей в год.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал о риске обесценивания денег и зарплат.