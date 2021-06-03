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Экономика
Затягивать нельзя: министр финансов предупредил об угрозе обесценивания денег и зарплат в России
3 июня, 2021 12:30
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Если в России не ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, существует угроза обесценивания денег. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр финансов Антон Силуанов.
Он подчеркнул, что рост инфляции до 5,9% свидетельствует о «перегреве». Если объем расходов бюджета продолжит повышаться, то может произойти обесценивание зарплат, социальных выплат и денег, пишет Lenta.ru.
Это означает, что расходы государства не повыяст уровень жизни россиян. Если и дальше затягивать с нормализацией денежно-кредитной политики, то выход из «сверхмягкой» концепции будет сложным.
Об ускорении инфляции ранее говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она считает такую динамику помехой экономическому росту.
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